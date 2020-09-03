Ивлееву уличили в нарушении закона из-за ролика с вермутом

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева вставила в свой ролик на YouTube рекламу вермута. В итоге на нее завели дело из-за нарушения законодательства.

Дело на Ивлееву завели 2 сентября, сообщила «360» пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области Александра Корнева. Проводить расследование будут именно в этом регионе, так как телеведущая зарегистрирована там.

«Наши коллеги из Центрального аппарата ФАС зарегистрировали на YouTube-канале Анастасии Ивлеевой в ее шоу рекламу алкогольной продукции — вермута. В ролике демонстрировался процесс приготовления коктейля на основе этого вермута, при этом все внимание зрителя было обращено на объект рекламы», — пояснила пресс-секретарь.

В ролике Ивлеева показывала этикетку бутылки и использовала для коктейля брендированный бокал. При этом ведущая не стала демонстрировать название тоника, который добавляла в алкогольный напиток.

«Возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства. [Ивлееву] оповестили всеми доступными способами: по электронной почте, и „Почтой России“», — отметила Корнева.

В пресс-службе подчеркнули, что в Сети запрещено рекламировать алкоголь. Соблюдать закон должны как обычные пользователи, так и блогеры. Сама Ивлеева с УФАС пока не связывалась.