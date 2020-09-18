Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце во время съемок познавательной телепрограммы «Орел и решка». Об этом блогерша написала в своем Instagram-аккаунте.

«У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться», — отметила она.

По словам телеведущей, она начала покрываться волдырями, однако они частично начали проходить после того, как Ивлеева выпила лекарство. Насекомое укусило ее на съемках проекта «Орел и решка». Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее. Муху после убили.

Она попросила подписчиков не волноваться, так как сопровождавший съемочную группу гид рассказал, что данный вид мух не опасен, хотя известно, что эти насекомые являются переносчиками заболеваний трипаносомозов.

Ранее сообщалось, что ураган «Лаура» в США принес в штат Луизиана полчища комаров. От их укусов погибают быки, олени, лошади и другой домашний скот. Те, что остаются живы, страдают от истощения, поскольку постоянно вынуждены отгонять от себя насекомых.