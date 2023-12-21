Знаменитости 21 декабря 2023, 23:51 Ивлееву проверят на налоги из-за трусов с украшением на 23 миллиона рублей Ивлееву попросили проверить на налоги из-за украшения на 23 млн рублей

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Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву проверят на налоги после откровенной вечеринки в клубе Mutabor, где она продемонстрировала украшение стоимостью 23 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

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Ивлеевой не привыкать к демонстрации роскошного образа жизни. В 2021 году она отметила свое 30-летие, закатив вечеринку стоимостью в семь миллионов рублей.

Ранее глава ФПБК назвал мракобесием откровенную вечеринку Насти Ивлеевой. По его словам, правоохранительным органам нужно проверить это мероприятие на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей и употребления наркотиков.

Позже силовики ворвались в клуб Mutabor, фактически сорвав начало второй части скандального мероприятия, организованного Ивлеевой уже для «простых смертных». Любой желающий мог приобрести на нее билеты, но дресс-код оставили все тот же — максимальное оголение тела.