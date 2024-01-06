06 января 2024, 18:12
Ивлеева записала видеосообщение из Санкт-Петербурга
Блогерша Ивлеева заявила, что отдыхает в Санкт-Петербурге
Блогер Анастасия Ивлеева записала видеосообщение, заявив, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее публиковала данные о ее отъезде из России.
«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть, перезагрузиться», — сказала Ивлеева.
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Также она рекомендовала подписчикам поменьше сидеть в интернете и больше времени «в эти чудесные деньки» проводить с близкими и родными.
«Берегите себя, скучаю и до скорой встречи. Смотрите, я еще такая — в шубейке с розой», — добавила блогерша.
Собчак не оставила это сообщение без внимания, заметив, что располагает информацией об отъезде от двух адвокатов, которые занимаются делом рэпера Vacio, появившегося на «голой» вечеринке Ивлеевой нагим, с носком вместо трусов.
«Настя сняла кружок из Петербурга: проводит время с семьей. <…> Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — заключила Собчак.
Ксения Собчак
Анастасия Ивлеева
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