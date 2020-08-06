Ивлеева вылечилась от COVID-19

Девушка заболела коронавирусом вместе со своим мужем рэпером Элджеем в конце июля. Правда, сначала пара лечилась от обычной простуды и пила жаропонижающее, а когда оба супруга потеряли вкус, стало ясно, что СОVID-19 пришел и в их дом. Тогда анализ на вирус сдали родители, позже выяснилось, что половина семьи заразилась.

Однако коронавирус не помешал Ивлеевой радовать себя на карантине. Недавно она поделилась с подписчиками, что сбылась ее мечта — она купила Lamborghini Aventador. Покупку дорогого спорткара оценили не все подписчики блогера и не поняли такой расточительности во время пандемии.

При этом автомобиль Ивлеева купила не новый — раньше он принадлежал основателю Performance Group Артуру Зеленому. Бизнесмен после продажи автомобиля похвастался новой машиной — это Lamborghini Aventador SVJ.

Еще одна знаменитость, Рита Дакота, узнала, что заразилась коронавирусом. Правда, положительный результат певица получила только с третьего раза.