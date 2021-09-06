Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею после развода

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о своих чувствах к Элджею (Алексею Узенюку). Она призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа — пара долго скрывала от поклонников, что развелась.

Об этом Ивлеева рассказала в интервью Ксении Собчак. Она подчеркнула, что в последнее время многие стали предполагать, что в жизни пары начались какие-то перемены. При этом Ивлеева добавила, что их отношения заслуживали большего, чем пост в Instagram и смайлик в виде разбитого сердца. Она подчеркнула, что их совместная жизнь круто началась, круто продолжалась и должна была круто закончиться.

При этом решение о расставании пара приняла не сразу. Ивлеева также призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа.

«Я его люблю до сих пор, разумеется. Он для меня близкий человек. Он и моим другом являлся, и вообще человеком, с которым есть о чем поговорить, который меня вдохновлял. Он мне заменял всех и вся», — подчеркнула она.

Ранее пара рассказала, что они развелись из-за неготовности к семейной жизни. Однако многие поклонники уверены, что инициатором разрыва мог стать Элджей: такое мнение у людей сложилось после выхода последней песни музыканта.