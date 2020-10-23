Ивлеева рассказала, в чем секрет ее крепких отношений с Элджеем

По ее словам, они проводят вместе не очень много времени. По этой причине супруги не успевают надоесть друг другу. Кроме того, Ивлеева рассказала, что они с Элджеем полностью доверяют друг другу.

«Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся», — поделилась она.