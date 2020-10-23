23 октября 2020, 23:34
Ивлеева рассказала, в чем секрет ее крепких отношений с Элджеем
Блогер Настя Ивлеева рассказала в Instagram о своих отношениях с Элджеем. Она поделилась, в чем секрет их счастливой семейной жизни. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По ее словам, они проводят вместе не очень много времени. По этой причине супруги не успевают надоесть друг другу. Кроме того, Ивлеева рассказала, что они с Элджеем полностью доверяют друг другу.
«Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся», — поделилась она.