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    23 октября 2020, 23:34

    Ивлеева рассказала, в чем секрет ее крепких отношений с Элджеем

    Дарья Морозова

    Блогер Настя Ивлеева рассказала в Instagram о своих отношениях с Элджеем. Она поделилась, в чем секрет их счастливой семейной жизни. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
    Ивлеева рассказала, в чем секрет ее крепких отношений с Элджеем

    По ее словам, они проводят вместе не очень много времени. По этой причине супруги не успевают надоесть друг другу. Кроме того, Ивлеева рассказала, что они с Элджеем полностью доверяют друг другу.

    «Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся», — поделилась она.