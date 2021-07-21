Ивлеева рассказала, почему прекратила общение с Галич

В студию YouTube-шоу «Есть вопросики», которую ведет Ида Галич, пришла телеведущая Анастасия Ивлеева. Во время беседы популярные блогеры затронули тему своей старой дружбы. Об этом написал OAnews.

Выяснилось, что причиной разрыва дружеских отношений стала беременность Галич. Ивлеева хотела видеть рядом с собой подругу, с которой можно гулять и ходить на вечеринки. Она не смогла перестроиться в связи с положением Иды и решила прекратить общение, рассказал «Политэксперт».

«Ты забеременела, у тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», — сообщила Ивлеева.

Галич призналась, что очень обиделась на бывшую подругу. В период беременности ей нужна была поддержка близкого человека, а в итоге рядом не оказалось никого.