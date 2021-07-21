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    21 июля 2021, 16:31

    Ивлеева рассказала, почему прекратила общение с Галич

    Оксана Лавнюженко

    В студию YouTube-шоу «Есть вопросики», которую ведет Ида Галич, пришла телеведущая Анастасия Ивлеева. Во время беседы популярные блогеры затронули тему своей старой дружбы. Об этом написал OAnews.

    Ивлеева рассказала, почему прекратила общение с Галич

    Выяснилось, что причиной разрыва дружеских отношений стала беременность Галич. Ивлеева хотела видеть рядом с собой подругу, с которой можно гулять и ходить на вечеринки. Она не смогла перестроиться в связи с положением Иды и решила прекратить общение, рассказал «Политэксперт».

    «Ты забеременела, у тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», — сообщила Ивлеева.

    Галич призналась, что очень обиделась на бывшую подругу. В период беременности ей нужна была поддержка близкого человека, а в итоге рядом не оказалось никого.