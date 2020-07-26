Ивлеева рассказала, как они с Элджеем заболели COVID-19

Телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей заболели COVID-19. Сначала занемог Элджей, следом стало плохо Ивлеевой. Тревогу супруги забили после потери вкуса.

«Пару дней пили обычные тэрафлюхи и ингавирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день четвертый или пятый. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова», — написала на своей странице в Instаgrаm Ивлеева.

После этого они решили провериться на коронавирус. Анализы сдали и их родители. COVID-19 выявили у половины семьи. Через несколько дней самоизоляции инфекцию обнаружили у всех. Ивлеева добавила, что их всех усадили на двухнедельный карантин, врачи наблюдают за семьей знаменитостей круглые сутки.

О том, что у Ивлеевой и Элджея выявили COVID-19, стало известно в воскресенье, 26 июля. Телеведущая пообещала подписчикам поделиться подробностями произошедшего и спустя несколько часов после публикации новости о заражении коронавирусом сдержала свое обещание.