Ивлеева рассекретила место съемок нового сезона «Орла и решки»

Телеведущими нового сезона стали Анастасия Ивлеева и ее подруг блогер Юлия Коваль. Канал не хотел раскрывать место съемок, но супруга рэпера Элджея нарушила эти планы. Правда случайно.

Ведущая показала фото со съемок нового выпуска шоу «Орел и решка». Блогер опубликовала вид с горы, лавку с книгами, необычное крыльцо и памятник туристке.

«Орел и Решка! 2020! Рада с новыми силами показывать вам эту красоту и глазеть сама! Люблю вас», — написала Ивлеева.

Пользователи поинтересовались, где Ивлеева нашла такие необычные и уютные достопримечательности. Внимательные подписчики обратили внимание, что на одной из фотографий Ивлеева случайно показала название города — на палатке написано «Скопье».

«Это Македония, город Скопье», — написала пользователь с ником vladimirovvnaaa.