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    26 августа 2020, 15:48

    Ивлеева рассекретила место съемок нового сезона «Орла и решки»

    Анастасия Кременчугская

    Анастасия Ивлеева, телеведущая и блогер, случайно рассказала, где будут снимать новый сезон телепередачи «Орел и решка». Об этом сообщил сайт myrussia.life.

    Телеведущими нового сезона стали Анастасия Ивлеева и ее подруг блогер Юлия Коваль. Канал не хотел раскрывать место съемок, но супруга рэпера Элджея нарушила эти планы. Правда случайно.

    Ведущая показала фото со съемок нового выпуска шоу «Орел и решка». Блогер опубликовала вид с горы, лавку с книгами, необычное крыльцо и памятник туристке.

    «Орел и Решка! 2020! Рада с новыми силами показывать вам эту красоту и глазеть сама! Люблю вас», — написала Ивлеева.

    Пользователи поинтересовались, где Ивлеева нашла такие необычные и уютные достопримечательности. Внимательные подписчики обратили внимание, что на одной из фотографий Ивлеева случайно показала название города — на палатке написано «Скопье».

    «Это Македония, город Скопье», — написала пользователь с ником vladimirovvnaaa.

    Новости SMI.FM