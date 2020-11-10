Ивлеева получила 142 штрафа за превышение скорости

Все штрафы Ивлеевой выписали за превышение скорости. То, что она любитель погонять, девушка не скрывает.

Недавно она рассказала в Instagram о том, как разогнала свою новую Lamborghini Aventador до 343 километров в час. Подписчики не оценили такой поступок и предложили ей ездить на метро.

«Это было жестко», — написала сама Ивлеева про «тест-драйв» своей машины.

Также стало известно, что за красивыми фотографиями в соцсетях у рэпера Элджея стоит задолженность в полмиллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают музыканта за неуплату долгов.

Известно, что задолженность у мужа Насти Ивлеевой появилась еще в июле этого года. По данным сайта «Проверка и оплата задолженности ФССП РФ», с Алексея Узенюка хотят взыскать 535 000 рублей.

Судя по странице музыканта в Instagram, жизнь его нельзя назвать бедной. Недавно он купил своей матери автомобиль за три миллиона рублей, а чтобы добраться до аэропорта, как-то воспользовался услугами частного вертолета. Вероятно, погасить такую незначительную сумму для успешного певца не составит труда. Тем не менее долги растут.