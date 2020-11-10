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    10 ноября 2020, 17:46

    Ивлеева получила 142 штрафа за превышение скорости

    Дарья Морозова

    Блогер Настя Ивлеева получила 142 штрафа на сумму 164 тысячи рублей за последние три месяца. Из них 23 еще не оплачены. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на avtocod.ru.
    Ивлеева получила 142 штрафа за превышение скорости

    Все штрафы Ивлеевой выписали за превышение скорости. То, что она любитель погонять, девушка не скрывает.

    Недавно она рассказала в Instagram о том, как разогнала свою новую Lamborghini Aventador до 343 километров в час. Подписчики не оценили такой поступок и предложили ей ездить на метро.

    «Это было жестко», — написала сама Ивлеева про «тест-драйв» своей машины.

    Также стало известно, что за красивыми фотографиями в соцсетях у рэпера Элджея стоит задолженность в полмиллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают музыканта за неуплату долгов.

    Известно, что задолженность у мужа Насти Ивлеевой появилась еще в июле этого года. По данным сайта «Проверка и оплата задолженности ФССП РФ», с Алексея Узенюка хотят взыскать 535 000 рублей.

    Судя по странице музыканта в Instagram, жизнь его нельзя назвать бедной. Недавно он купил своей матери автомобиль за три миллиона рублей, а чтобы добраться до аэропорта, как-то воспользовался услугами частного вертолета. Вероятно, погасить такую незначительную сумму для успешного певца не составит труда. Тем не менее долги растут.