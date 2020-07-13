13 июля 2020, 14:19
Ивлеева подарила Элджею часы с бриллиантами
Настя Ивлеева, блогерша и телеведущая, подарила своему супругу Элджею, российскому реперу, роскошные часы люксового бренда Audemars Piguet Diamond Royal Oak. Их стоимость оценивается минимум в три миллиона рублей. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Циферблат часов инкрустирован белыми бриллиантами, браслет-ремешок выполнен из белого золота и также украшен сияющими камнями.
Подарком от возлюбленной на 26-летие музыкант похвастался на своей странице в Instagram. «Жена подарила», — написал он, продемонстрировав люксовый аксессуар швейцарского бренда.
Напомним, что ранее проходила шумная вечеринка со стрельбой по случаю годовщины свадьбы Насти Ивлеевой и рэпера Элджей. А спустя чуть меньше недели звездные супруги с размахом отметили 26-й день рождения певца. Музыкант показал роскошные подарки, которые получил от своей жены.
Несколькими днями ранее бывшая ведущая «Орла и решки» опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором поздравила супруга с днем рождения.