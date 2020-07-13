Ивлеева подарила Элджею часы с бриллиантами

Циферблат часов инкрустирован белыми бриллиантами, браслет-ремешок выполнен из белого золота и также украшен сияющими камнями.

Подарком от возлюбленной на 26-летие музыкант похвастался на своей странице в Instagram. «Жена подарила», — написал он, продемонстрировав люксовый аксессуар швейцарского бренда.

Напомним, что ранее проходила шумная вечеринка со стрельбой по случаю годовщины свадьбы Насти Ивлеевой и рэпера Элджей. А спустя чуть меньше недели звездные супруги с размахом отметили 26-й день рождения певца. Музыкант показал роскошные подарки, которые получил от своей жены.

Несколькими днями ранее бывшая ведущая «Орла и решки» опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором поздравила супруга с днем рождения.