Знаменитости 04 февраля 2024, 11:44 Ивлеева подала иск к производителю энергетиков на 4,6 миллиона Блогер Настя Ивлеева решила отсудить у завода из Смоленска 4,6 миллиона РИА «Новости»

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Компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» подала иск к смоленскому заводу, производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, исковые требования к ООО «Сила воина Евразия», где производили безалкогольный напиток, не раскрыли.

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Предположительно, претензии Ивлеевой связаны с остановкой производства Easy Peasy. После «голой» вечеринки энергетик пропал из торговых сетей, сейчас его почти не осталось в онлайн-магазинах.

Компания «Коленки пчелы», которая также производит чипсы, до скандала приносила доход в полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 445 миллионов рублей. Ивлеева заплатила 23 миллиона налогов.

Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Истец потребовал выплатить компенсацию в размере миллиарда рублей. Средства он попросил перевести в фонд поддержки участников спецоперации.