26 июня 2020, 16:29
Ивлеева ответила на обвинения в хвастовстве
Блогер Настя Ивлеева написала в своем Instagram, что хвастается своим достатком, потому что любит «повыпендриваться». Об этом сообщило ИА Nation News.
Она не видит в этом ничего зазорного, главное, чтобы этим не ограничивались все интересы и было также желание развиваться.
«И любая бабонька меня поймет, у которой появляется новое красивое платье. Что мы хотим первым делом сделать? Пойти и повыпендриваться перед подружками», — пояснила Ивлеева.