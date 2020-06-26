Ивлеева ответила на обвинения в хвастовстве

Она не видит в этом ничего зазорного, главное, чтобы этим не ограничивались все интересы и было также желание развиваться.

«И любая бабонька меня поймет, у которой появляется новое красивое платье. Что мы хотим первым делом сделать? Пойти и повыпендриваться перед подружками», — пояснила Ивлеева.