Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева устроила салют в семи городах России на свое 30-летие 8 марта. Представитель компании «Фейерверк-Мастер», которая организовала салют в Казани, назвал этот праздник благотворительной акцией.

В компании подтвердили для «360», что они запускали фейерверк на день рождения Ивлеевой 8 марта. Также там заявили, что соблюдали требования пожарной безопасности.

В «Фейерверк-Мастере» пока не знают, придет ли им штраф за проведение этого мероприятия. «Надеемся, что нет», — сказал представитель компании.

Местные СМИ писали, что фейерверк обошелся в 200 тысяч рублей.

«Понимаете, дело не в цене. Это была больше благотворительная акция в честь праздника для девчонок», — отметил представитель компании.

О запуске салюта с «Фейерверк-Мастером» договорился менеджер Ивлеевой.

Салют запустили в 21:30, он украшал небо в течение приблизительно двух-трех минут.

Начальник отдела по работе со СМИ МЧС РФ Андрей Родыгин сообщил «360» о нарушении техники пожарной безопасности.

«По оценке специалистов, состоявшийся фейерверк относился к IV классу опасности пиротехнических изделий, то есть это не бытовая, а профессиональная пиротехника. В отношении фирмы, проводившей салют, дознаватель пожарного государственного надзора главного управления МЧС России по Республике Татарстан возбудил дело об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ („Нарушение требований пожарной безопасности“ — прим. ред)», — рассказали в ведомстве.

Настя Ивлеева встретила 30-летие 8 марта, в Международный женский день. Круглую дату она отметила с размахом и по всей стране: в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске и на Сахалине. Там показали фильм «Девчата». Перед показом зрителям представили видеообращение блогерши. А после в этих семи населенных пунктах запустили салюты. За это отвечали местные пиротехнические фирмы, в Казани это был «Фейерверк-мастер».

Половину стоимости салюта оплатила Ивлеева, другую половину — компания, потому что захотела поздравить с 8 Марта именинницу и всех девушек. Однако о запуске салюта не предупредили исполком, что идет вразрез с правилами. Спасатели МЧС зафиксировали нарушения пожарной безопасности. Заведено административное дело, «Фейерверк-мастер» могут оштрафовать на 150-200 тысяч рублей.