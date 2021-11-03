Ивлеева осталась разочарована реакцией Элджея на их развод

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева не стала скрывать своего удивления от реакции ее бывшего супруга, рэпера Элджея, на их развод. Блогер раскритиковала новый трек музыканта, который он посвятил их расставанию.

Элджей решил поделиться своими эмоциями от развода через творчество и записал композицию SODA. Настя Ивлеева прокомментировала трек и призналась, что осталась им разочарована.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах…» — пожаловалась Ивлеева в видео на своем YouTube-канале.

Теперь Настя Ивлеева считает, что слишком мягким образом порвала отношения с бывшим возлюбленным. Она в шутку предупредила своих подписчиц, что с бывшими нужно быть жестче.

Слухи о расставании Ивлеевой и Элджея ходили давно, но долго не получали никакого официального подтверждения. Звезды появлялись на публике то раздельно, то неожиданно снова вместе. Ивлеева потом призналась, что просто не знала, как сообщить своим поклонникам о разводе.