Ивлеева намекнула о повторном заражении коронавирусом

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева намекнула подписчикам, что снова подхватила ковид. При этом она не стала раскрывать никаких подробностей.

На свое заболевание Ивлеева намекнула смайлами. Она опубликовала в Stories изображения ковида, лица в маске и лица со слезой на черном фоне. Больше блогерша ничего писать не стала.

Источник фото: instagram.com/_agentgirl_

Первый раз Ивлеева заразилась коронавирусом в конце июля 2021 года. Сначала телеведущая думала, что у нее обычная простуда. Она принимала жаропонижающие, но потом потеряла обоняние и вкус. Как выяснилось, ковидом заболела половина семьи Ивлеевой. В начале августа блогерша получила отрицательный результат теста на коронавирус.

Недавно Ивлеева устроила скандал в одном из московских магазинов. После запуска производства своих чипсов она решила проверить, как продается ее товар. В магазине девушка не увидела своих чипсов на полках с аналогичным товаром. Продукция находилась рядом со сладостями и стендом с разными соусами и кетчупами. В итоге Ивлеева заявила о нарушении товарного соседства.