07 июля 2020, 17:00
Ивлеева и Элджей шумно отметили годовщину свадьбы в загородном доме
Блогер Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей, устроили вечеринку в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Instagram Ивлеевой.
Таким образом пара отпраздновала годовщину свадьбы. В своем аккаунте Ивлеева выложила видео, на котором во время торжества она стреляет в воздух из автомата.
В комментариях отметились многие знаменитости, в том числе рэпер Моргенштерн и Илья Прусикин, лидер группы Little Big.