Ивлеева и Элджей шумно отметили годовщину свадьбы в загородном доме

Таким образом пара отпраздновала годовщину свадьбы. В своем аккаунте Ивлеева выложила видео, на котором во время торжества она стреляет в воздух из автомата.

В комментариях отметились многие знаменитости, в том числе рэпер Моргенштерн и Илья Прусикин, лидер группы Little Big.