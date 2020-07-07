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    07 июля 2020, 17:00

    Ивлеева и Элджей шумно отметили годовщину свадьбы в загородном доме

    Дарья Морозова

    Блогер Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей, устроили вечеринку в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Instagram Ивлеевой.

    Таким образом пара отпраздновала годовщину свадьбы. В своем аккаунте Ивлеева выложила видео, на котором во время торжества она стреляет в воздух из автомата.

    В комментариях отметились многие знаменитости, в том числе рэпер Моргенштерн и Илья Прусикин, лидер группы Little Big.