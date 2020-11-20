Ивлеева до конца года закроет все свои авторские проекты

На смену передаче на «Пятнице» и авторскому шоу Анастасии Ивлеевой на YouTube «З.Б.С.» могут прийти новые проекты. О печальной для фанатов новости она рассказала в своем Instagram.

Героями предпоследнего шоу «Звезды, бабки, ставки» стала группа «Дискотека Авария». Это первый выпуск, когда участниками программы становятся сразу два человека. До этого она всегда приглашала только одного героя. Видео собрало более 400 тысяч просмотров. Это самый просматриваемый выпуск «З.Б.С.». Еще один выпуск — и проект закроют. Его герои пока неизвестны.

«Это предпоследний выпуск в сезоне, через неделю будет последний выпуск, я закрываю „З.Б.С.“. Я вообще закрываю все свои проекты в этом году», — рассказала Ивлеева в Instagram.

Звезда соцсетей намекнула, что в 2021 году ее поклонников ждут новые проекты. Их формат она держит в секрете. Сейчас на ее канале выходят влоги. Также в начале 2020 года было опубликовано несколько выпусков AgentShow.

Ивлеева продолжает быть активной в Instagram. По количеству подписчиков среди звезд она занимает третье место, уступая только Ольге Бузовой и Хабибу Нурмагомедову.

В октябре Forbes раскрыл, сколько тратят самые популярные блогеры YouTube на авторские программы. Ивлеевой производство одной программы обходится в 500–800 тысяч рублей.