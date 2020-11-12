«Иванушки International» потратили 30 млн на концерт, который отменили из-за коронавируса

В юбилейный концерт исполнители вложили 30 миллионов, на подготовку они потратили все заработанное за последние пять-семь лет. Теперь же концерт переносится ровно на год — на 13 ноября 2021 года.

«Не все фанатки доживут, да и не все солисты», — пошутил солист Андрей Григорьев-Апполонов.

Продюсер Игорь Матвиенко не понимает, почему из-за коронавируса отменяются концерты, но при этом в метро продолжают ездить люди, работают кафе и рестораны.

«Сейчас дохода ничего не приносит, полная катастрофа! Выход один — идти в „Пусть говорят“, гонорар 20 тысяч рублей… Катастрофа!» — признался Григорьев-Апполонов.

Подготовку к концерту коллектив начал весной, в разгар пандемии. Тогда продюсер и музыканты провели большое совещание, на котором каждому участнику высказали претензии и поставили свою задачу. Матвиенко давно не писал новых хитов, поэтому он решил сочинить для «Иванушек» две-три композиции. Кирилл Андреев должен был похудеть на 10 килограммов, Кирилл Туриченко — покрасить волосы, а Григорьев-Апполонов — завязать со спиртным. Последнему пока не удалось сдержать слово. Однако он похвастался, что две недели назад бросил курить табак, которым злоупотреблял 30 лет. А Андреев перевыполнил план — похудел на 12 килограммов.