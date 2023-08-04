Эксклюзив 04 августа 2023, 13:03 Ивана Краско выписали из больницы Сын актера Ивана Краско сообщил о выписке отца из больницы РИА «Новости»

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Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Сейчас его самочувствие улучшилось, медики посчитали возможным отпустить 92-летнего актера домой. О выписке сообщил «360» сын артиста Федор.

«Врачи говорят, что зачем ему лежать еще в больнице, если лучше дома будет. Чувствует себя хорошо, настроение хорошее. Едем домой», — сказал собеседник «360».

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Краско попал в больницу в середине июля. Его доставили в реанимацию. Директор актера Вячеслав Смородинов уточнил, что артисту стало нехорошо во время пребывания на даче. Врачи диагностировали у него обширный инсульт — уже четвертый за полгода.

«Отец чувствует себя лучше. Нормально общается, шутит шутки, как обычно», — рассказывал Краско-младший, когда артист еще проходил лечение в центре имени Алмазова.