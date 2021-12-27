Иван Ургант рассказал, чего ожидать от шоу «Вечерний Ургант. Сiao-2021»

Телеведущий Иван Ургант рассказал о специальном новогоднем шоу «Вечерний Ургант. Сiao-2021», который продет на Первом канале 1 января в 22:30, а также поделился моментами из уходящего года. Об этом написал сайт kp.ru.

По его словам, уходящий год был немного странным и необычным. Телеведущему не удалось съездить за границу, однако посчастливилось покататься по родной стране.

«Вроде неплохой год был, но какой-то странный все равно, из-за ковида, из-за того, что мы не ездили за границу. С другой стороны, мы поездили по России. Мы с Познером снимали фильм про Россию и пошли на корабле по Волге. Это было очень интересно, я для себя многое открыл и многому порадовался. Прежде всего, людям, которых я встретил, с которыми познакомился. От этого у меня какое-то совершенно замечательное ощущение», — сообщил Ургант.

Телеведущий отметил, что в этом год в «Вечернем Урганте» для новогоднего эфира прозвучит сиквел «CIAO, 2021». В студию придут совершенно другие артисты.

«Мы перебирали разные варианты и поняли, что мы недосказали то, что хотели в прошлом году. Знаете, даже у пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть», — добавил он.

Также Ургант рассказал, что не дарит детям новогодних подарков. За него это делает Дед Мороз. Он кладет коробки исключительно под елку, а в них помещает то, что дети пишут в своих записках.