Иван Ургант посвятил трогательный пост умершей бабушке

Шоумен и телеведущий Иван Ургант почтил память своей знаменитой бабушки, актрисы Нины Ургант. Ведущий вспомнил, как приезжал к своей бабушке в детстве и как сильно она его любила.

Он посвятил ей большой пост в Instagram, который начал со слов: «А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…».

Ведущий задался вопросом, почем в свое время бабушка решила посвятить свои силы именно внуку, а не мужьям или подругам. Нине Николаевне было около 50 лет, когда маленький Ваня появился на свет. На тот момент Нина Ургант была очень востребованной актрисой, в ее графике были постоянные перелеты-переезды, гастроли, выступления, съемки.

Но даже при всей непомерной загруженности Нина Николаевна все равно находила время, чтобы посвятить его любимому внуку. Она приглашала его в гости, и Ваня запрыгивал в автобус и мчал к бабушке. Она кормила и поила его, проводила с ним долгие часы за разговорами.

«А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую, и ничего на свете не боюсь. И засыпаю», — написал Иван Ургант.

Ведущий поделился, что ему никогда в жизни больше не удастся заснуть настолько же глубоко и с таким спокойствием, как это было в гостях у его любимой бабушки. Актрисы Нины Ургант не стало в пятницу, 3 декабря, на 93-м году жизни.