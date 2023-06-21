Знаменитости 21 июня 2023, 19:15 Иван Охлобыстин заявил, что попал в списки подлежащих ликвидации из-за поддержки спецоперации

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Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что его внесли в списки на ликвидацию из-за того, что он поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом сообщил «Абзац».

По словам артиста, он уже обсуждал это с российским писателем Захаром Прилепиным, на которого недавно было совершено покушение. И Охлобыстин заявил, что и он, и его товарищи, и военные корреспонденты готовы умереть.

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«Есть списки, по которым мы подлежим ликвидации. „Певцы войны“, что ли, называют нас. „Ворон, кровавый ворон русского консерватизма“ — я действительно „кар-кар“», — подчеркнул Охлобыстин.

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