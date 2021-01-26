facebook_pixel
    26 января 2021, 20:34

    Иван Краско стал отцом в шестой раз в 90 лет

    Алена Макаренко

    Советский и российский актер Иван Краско стал отцом в шестой раз. В 90 лет. Информация появилась в рамках ток-шоу «На самом деле» на Первом канале.
    Иван Краско стал отцом в шестой раз в 90 лет

    У него родилась дочь. Девочка появилась на свет 4 декабря 2020 года, но новость распространилась только сейчас.

    «Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может», — заявил Краско.

    Однако актер отказался принимать поздравления с рождением дочери, сообщила Teleprogramma.pro.

    «Смотрите программу, там все разъясняется. Мне запрещено слово об этом говорить», — пояснил Краско.

    Мать ребенка — молодая возлюбленная народного артиста Юлия Кичемасова. Женщина забеременела путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Пара планирует официально зарегистрировать брак. Краско начал встречаться с 29-летней девушкой несколько лет, когда еще был женат на 30-летней Наталье Шевель. Биоматериал Краско был заморожен еще во время его отношений с третьей женой Натальей Вяль.

    Если церемония бракосочетания состоится, Кичемасова окажется пятой по счету супругой Краско. А дочка теперь — шестая наследница актера.

    Кичемасова работала массажисткой и ходила на все спектакли с участием Краско.