Иван Краско стал отцом в шестой раз в 90 лет

У него родилась дочь. Девочка появилась на свет 4 декабря 2020 года, но новость распространилась только сейчас.

«Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может», — заявил Краско.

Однако актер отказался принимать поздравления с рождением дочери, сообщила Teleprogramma.pro.

«Смотрите программу, там все разъясняется. Мне запрещено слово об этом говорить», — пояснил Краско.

Мать ребенка — молодая возлюбленная народного артиста Юлия Кичемасова. Женщина забеременела путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Пара планирует официально зарегистрировать брак. Краско начал встречаться с 29-летней девушкой несколько лет, когда еще был женат на 30-летней Наталье Шевель. Биоматериал Краско был заморожен еще во время его отношений с третьей женой Натальей Вяль.

Если церемония бракосочетания состоится, Кичемасова окажется пятой по счету супругой Краско. А дочка теперь — шестая наследница актера.

Кичемасова работала массажисткой и ходила на все спектакли с участием Краско.