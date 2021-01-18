Иван Краско признался в переживаниях из-за скорого выхода на сцену

Недавно мужчина переболел СОVID-19. Он получил положительный тест на коронавирус 11 октября. Краско довольно быстро вылечился, но его восстановление заняло несколько месяцев.

«У меня коронавирус прошел в легкой форме, однако даже после выздоровления я был в каком-то „нулевом“ состоянии — сил ни на что не было. Однако я пролежал в санатории, вернулся домой и бессилие начало проходить», — вспомнил артист.

Он отметил, что в настоящий момент с ним все в порядке. Он подчеркнул, что очень соскучился по сцене. Актер заявил, что как мальчишка волнуется из-за выхода на сцену. Мужчина опасается, как бы его не подвел голос. По словам Краско, после коронавируса у него появилась хрипотца.

Спектакль «Я вернулся в мой город» это постановка, в рамках которой актеры театра в стихотворной форме и песнях признаются в любви к Санкт-Петербургу.