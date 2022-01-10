Иван Янковский назвал «стрессом» интимную сцену с Асмус в фильме «Текст»

Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме Клима Шипенко «Текст», рассказал об интимной сцене с Кристиной Асмус. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Фильм, который вышел на экраны в 2019 году, обсуждают до сих пор за его откровенные сцены. По словам молодого артиста, ему непонятна бурная реакция публики на интимную сцену с Асмус. Ведь этот эпизод был и в книге, по которой срежиссирован фильм.

Янковский отметил, что им с Кристиной Асмус было довольно сложно изображать секс. «Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену», — процитировали «Дни.ру» слова артиста.

Сцена получилась правдоподобной благодаря усилиям актеров, однако играть ее было непросто. Янковский добавил, что тяжело выносить на экран личные и интимные вещи.

После выхода фильма актриса Кристина Асмус подверглась травле со стороны общественности. Фанаты недоумевали, почему артистка не захотела использовать дублершу и согласилась на такую сцену.