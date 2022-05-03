Некоторые российские звезды — актеры, певцы и телеведущие — публично осудили спецоперацию РФ на Украине и уехали за рубеж. Актер Антон Шагин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» жестко раскритиковал этих публичных деятелей.

По его мнению, начало спецоперации окончательно сбросило маски со многих людей. Это порадовало Шагина, поскольку открылась истинная суть каждого человека. Он заявил, что не поддержавшие спецоперацию артисты — настоящие предатели.

«Я считаю, что это — иудово племя. Это люди с сердцем, изначально предательским», — отметил Шагин.

Артист заявил, что он не вправе кого-либо судить. Однако он позволил себе высказаться о певце Андрее Макаревиче. Шагин заявил, что песни артиста «смешно обсуждать», а сам музыкант никогда не был для него кумиром. По мнению актера, на концерты Макаревича мало кто ходит. Исключение — люди, ностальгирующие по молодости. Также актер заявил, что Макаревич «попутал берега, причем давно».