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    03 мая 2022, 19:56

    Иудово племя сбросило маски. Актер Шагин раскритиковал звезд — противников спецоперации

    Актер Шагин назвал звезд — противников спецоперации иудовым племенем

    Анна Усачева

    Некоторые российские звезды — актеры, певцы и телеведущие — публично осудили спецоперацию РФ на Украине и уехали за рубеж. Актер Антон Шагин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» жестко раскритиковал этих публичных деятелей.

    Иудово племя сбросило маски. Актер Шагин раскритиковал звезд — противников спецоперации

    По его мнению, начало спецоперации окончательно сбросило маски со многих людей. Это порадовало Шагина, поскольку открылась истинная суть каждого человека. Он заявил, что не поддержавшие спецоперацию артисты — настоящие предатели.

    «Я считаю, что это — иудово племя. Это люди с сердцем, изначально предательским», — отметил Шагин.

    Артист заявил, что он не вправе кого-либо судить. Однако он позволил себе высказаться о певце Андрее Макаревиче. Шагин заявил, что песни артиста «смешно обсуждать», а сам музыкант никогда не был для него кумиром. По мнению актера, на концерты Макаревича мало кто ходит. Исключение — люди, ностальгирующие по молодости. Также актер заявил, что Макаревич «попутал берега, причем давно».