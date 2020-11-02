Итальянский актер Джиджи Пройетти умер в свой день рождения

Итальянский актер театра и кино Джиджи Пройетти скончался в клинике в Риме в свой день рождения. 2 ноября ему исполнилось 80 лет.

Пройетти госпитализировали несколько дней назад из-за жалоб на сердце, сообщает итальянская газета Messaggero. 1 ноября ему стало хуже, актера перевели в отделение интенсивной терапии. На следующий день он скончался. Предположительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Джиджи Пройетти снимался в кинофильмах Марио Моничелли, Тинто Брасса, Пупи Авати, Карло Вердоне. Он стал известен благодаря своим комическим ролям. Также Пройетти работал театральным режиссером, телеведущим, озвучивал голливудские фильмы. Например, его голосом говорили герои Роберта Де Ниро, Сильвестра Сталлоне, Энтони Хопкинса, Дастина Хоффмана, Кевина Костнера.

31 октября стало известно о смерти шотландского актера Шона Коннери. Ему было 90 лет. Коннери называли лучшим исполнителем роди Джеймса Бонда, а также неоднократно признавали самым сексуальным мужчиной мира. Причина смерти актера не называется.