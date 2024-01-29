Знаменитости 29 января 2024, 15:46 Итальянская актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет

Читать 360tv в

Итальянская актриса Сандра Мило, которая играла в фильмах Федерико Феллини и Роберто Росселлини, скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил сайт ANSA.

Отмечается, что актриса снялась в картинах Феллини «Восемь с половиной», «Джульетта и духи». Всего на счету Сандры Мило более 100 ролей, артистка активно работала до самой смерти.

Реклама

Помимо киносъемок, Мило также работала на телевидении и записывала собственные песни, сообщил сайт kp.ru.