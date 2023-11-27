Знаменитости 27 ноября 2023, 18:15 Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о желании поработать в России

Читать 360tv в

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути прибыла в Москву ради участия в постановке «Бетховен. Героическая жизнь гения». В ходе беседы с сайтом kp.ru артистка призналась, что тепло относится к России.

«Я очень хотела бы здесь поработать», — заявила звезда.

Реклама

Более 40 лет назад Мути снималась в фильме режиссера Григория Чухрая «Жизнь прекрасна». Даже спустя почти полвека знаменитость не оставила желание вернуться к российским проектам.