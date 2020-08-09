Итальянская актриса Франка Валери умерла в 100 лет

Она скончалась 9 августа в своей квартире в Риме.

Круглую дату актриса отметила 31 июля.

Ее настоящее имя — Франка Мария Норза. Она родилась в Милане, провела там детство и юность. Отец будущей звезды был евреем, поэтому в 1938 году из-за принятых в фашистской Италии антисемитских «расовых законов» он бежал в Швейцарию вместе с братом актрисы. Девушка осталась на родине, ее не коснулись репрессии только благодаря знакомому матери, который изменил ее паспортные данные.

Франка с детства увлеклась театром, в 1947 году она впервые вышла на профессиональную сцену. Ее первой работой в кинематографе оказался дебютный кинофильм Федерико Феллини «Огни варьете».

За время работы в кино и на телевидении Валери поработала со многими выдающимися режиссерами, в том числе с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Она снималась вместе со звездами итальянского комедийного кино Тото и Альберто Сорди.

В 1960-е годы актриса много работала на итальянском телевидении. Вскоре она стала одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. В 1970-е Валери начала писать сценарии для телесериалов, в которых потом сама и снималась. Этой сфере она посвятила себя вплоть до начала 2000-х годов.

Помимо этого Валери всю жизнь восхищалась оперном искусством. Поэтому в качестве режиссера она представила на сцене более 10 постановок классических опер.