Итальянец сделал предложение Азизе

Известно, что они встречаются несколько лет. Мужчина узнал, что певица преподает русский язык и записался к ней на занятия. Чуть позже он рассказал ей о своих чувствах.

Пара пришла в студию программы «Пусть говорят», чтобы рассказать о своих отношениях. Мужчина сделал Азизе предложение прямо в эфире, неожиданно для всех.

«Я не тороплю Азизу с ответом. Пока приглашаю ее в Италию. Хочу показать ей свою страну, а потом пусть дает ответ», — рассказал Алессандро.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, что снимется в фильме о последних днях поэта Сергея Есенина под названием «Декабрь». Актриса уточнила, что приехала на съемки в Санкт-Петербург. Она уточнила, что самого поэта сыграет Александр Петров. Также она добавила, что играет не Айседору Дункан.

«Мы бы точно перебили хейт фильма „Текст“», — пошутила актриса.

Бывший супруг Асмус юморист Гарик Бульдог Харламов опубликовал у себя в Instagram старый мем под названием «Самая короткая и прекрасная сказка» о счастье без женщин.