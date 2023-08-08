08 августа 2023, 23:39
Историк Залесский заявил, что Володарский был выдающимся ведущим
Леонид Володарский был настоящим профессионалом своего дела и выдающимся ведущим. Такой информацией поделился военный историк Константин Залесский. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По словам специалиста, в беседе с Володарским два часа в эфире проходили незаметно. С ним можно было естественно и интересно поговорить. Историк пояснил, что ведущий никогда не навязывал свою точку зрения, а давал собеседнику высказаться.
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