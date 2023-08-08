Знаменитости 08 августа 2023, 21:17 Историк Белаш вспомнил, каким человеком был радиоведущий Леонид Володарский

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Известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский умер после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Военный историк Евгений Белаш вспомнил, каким он был человеком. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Белаш заявил, что Володарский всегда был тактичным человеком. Он приглашал к себе на передачу самых компетентных специалистов.

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Историк отметил, что вырос на переводах Володарского. Поучаствовать в его передаче было для Белаша большой честью.