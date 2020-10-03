«История с безумными подробностями»: Слуцкая ответила на реакцию на ее неизлечимую болезнь

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года фигуристка Ирина Слуцкая высказалась на своей странице в Instagram о том, какую реакцию спровоцировали новость о ее неизлечимой болезни.

«Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна. Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра „склею ласты“», — написала спортсменка на своей странице. Она добавила, что читать это ей было «удивительно», поскольку с васкулитом она живет 17 лет.

«Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и „готовились“. Я очень рада, что я многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я», — написала 41-летняя спортсменка.

Ранее стало известно о том, что Ирина Слуцкая принимает гормональные препараты из-за неизлечимого заболевания, напомнила «Газета.ru».