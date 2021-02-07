facebook_pixel
    07 февраля 2021, 00:01

    «История очень грязная»: отец Началовой раскрыл подробности продажи квартиры

    Дарья Бунякова

    Перед смертью певица Юлия Началова отписала бывшему возлюбленному часть квартиры. Теперь хоккеист Александр Фролов претендует на свою долю. Отец исполнительницы рассказал, как сейчас обстоят дела с недвижимостью.
    «История очень грязная»: отец Началовой раскрыл подробности продажи квартиры

    По словам Виктора Началова, он пытается сделать все возможное, чтобы внучка не осталась без квартиры. Сейчас дочь певицы живет в той самой квартире, на которую претендует Фролов.

    «Я ума не приложу, как она подписала этот документ. Под влиянием психологическим или под влиянием таблеток. Как можно отобрать у собственной дочери? Сейчас юристы нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он благородный человек. История очень грязная», — поделился Началов в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

    Он добавил, что у дочери исполнительницы пытаются отобрать половину квартиры. Недвижимость певице и ее дочери подарил Евгений Алдонин, который был женат на Началовой. Исполнительница отписала половину квартиры Фролову, который теперь требует 20 миллионов рублей. Ранее адвокат Сергей Жорин усомнился в законности продажи квартиры. По его словам, необходимо уточнить некоторые нюансы, чтобы говорить о сделке.