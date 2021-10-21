Источник сообщил о действиях Собчак во время ДТП в Сочи

Журналистка Ксения Собчак во время смертельного ДТП в Сочи не общалась с водителем. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что Собчак в момент аварии сидела на заднем сиденье и разговаривала по Zoom с помощью смартфона. Телеведущая обсуждала некое интервью.

«С водителем она в это время не общалась», — сообщил источник.

Сама Собчак в первом же посте про аварию тоже рассказывала, что, когда произошло столкновение, она обсуждала рабочие вопросы с коллегами по Zoom.

Собчак проходит по делу в качестве свидетеля. Журналистка накануне дала показания в УВД Сочи. Собчак предупредили: если она будет препятствовать ходу расследования, это повлечет за собой последствия. Ей также напомнили, что разглашать подробности предварительного следствия нельзя, однако она отказалась подписывать документы о неразглашении. Собчак заявляла, что получила сотрясение мозга, но при себе у нее не было никаких медицинских документов о первичном осмотре, писал RT.

Собчак ранее также обратилась в Росгвардию из-за угроз и слежки, сообщало РИА ФАН.

Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, попал в аварию в Сочи 9 октября. Водитель при обгоне выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с машиной Volkswagen, которая после удара врезалась в микроавтобус. Одна из пассажирок Volkswagen погибла на месте, вторую вместе с водителем госпитализировали.