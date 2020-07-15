Источник: футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков за рулем

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль футболиста «Ахмата» в Грозном. Спортсмен был в состоянии наркотического опьянения.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что речь идет о нападающем чеченского футбольного клуба Митришеве Магомеде. 27-летний спортсмен управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД Чечни остановили его машину на одной из улиц Грозного.