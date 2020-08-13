Источник: Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

Во вторник у Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Актер все еще находится под наблюдением врачей в Боткинской больнице. Но, как рассказал «360» источник, его перевели в обычную палату.

Еще вчера местонахождение Ефремова было неизвестно, так как медперсонал специально не выдавал информацию. Позже выяснилось, что Михаил Ефремов все-таки лежит в Боткинской больнице, у него подтвердился инсульт. Состояние на вчерашний день у актера было средней тяжести.

В четверг актера перевели в обычную палату, сообщил источник «360» .

Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал «360», что в состоянии Ефремова пока никаких изменений нет. Также адвокат отметил, что сам находится в командировке.

Пока нового ничего нет. <...> Без изменений Эльман Пашаев.

Ранее стало известно, что актер Иван Стебунов видел Ефремова в день аварии на заднем сиденье автомобиля. Также Стебунов заявил, что у Ефремова есть специальный водитель на тот случай, если актер выпьет. Поэтому Стебунов сомневается, что в гибели водителя фургона виноват актер.

Из-за госпитализации Ефремова слушания по его делу перенесли на 18 августа.