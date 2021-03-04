Источник: Алана Мамаева остается в отделении токсикологии после отравления таблетками

Алана Мамаева находится в отделении токсикологии московской больницы, сообщил «360» информированный источник.

Ранее источник «360» заявил, что Мамаеву госпитализировали из-за отравления таблетками. По данным СМИ, девушка выпила много снотворного.

Ее знакомая заявила, что сейчас с Аланой все хорошо и она спит. Приятельница подтвердила, что пришлось вызвать скорую. Врачи сделали капельницу и якобы оставили молодую женщину дома. Сама Алана дала комментарий одному изданию. Она опровергла сообщения о госпитализации и сказала, что в порядке.

Информация об отравлении Мамаевой таблетками появилась вскоре после ее обвинений в адрес мужа. Она сказала, что Павел изменяет ей. По ее словам, все произошло во время сборов команды «Ростов» в Испании.

Ранее девушка уже говорила о неверности супруга. Сам Мамаев в прошлый раз якобы признался, что у него есть любовница. Но тогда Алана приняла решение сохранить семью и начать все с начала.