«Истеричка!»: Сати Казанова рассказала о ссорах с итальянским мужем

Казанова рассказала о расставании с предыдущим возлюбленным из‐за стейка с кровью Подробнее

Артистка призналась, что в большинстве случаев именно она выступает инициатором конфликтов с мужем. В такие моменты Тиоццог по-русски называет Казанову неуравновешенной женщиной.

«Стефано в ответ на мой эмоциональный выплеск чувств по-русски кричит: «Истеричка!» и смеется», — делится вокалистка.

Свою несдержанность певица списывает на усталость из-за плотного рабочего графика, который сказывается на ней не самым благоприятным образом. Однако Казанова намерена положить семейным ссорам конец. На перемены ее подтолкнул один случай, позволивший взглянуть на конфликты и свое поведение со стороны. В один из вечеров в Москве муж попросил Сати приготовить ужин. Домработница тогда находилась в отпуске, а Казанова сама чувствовала себя измотанной. Просьба супруга вывела ее из себя. Она холодно обратилась к возлюбленному, потребовав нарезать салат. Тон Казановой удивил итальянца. Он поинтересовался, в чем причина перемены ее настроения. После этого артистка вспылила.

«Я устала! И не рассчитывай, что я буду, как твоя мама, подавать первое, второе, компот», — заявила она тогда супругу. Тиоццо быстро и с любовью поставил жену на место, объяснив, что не умеет читать мысли, а она могла прямо сказать, что не хочет готовить. Певица после этого расплакалась от осознания своей неправоты. С тех пор она узнала о существовании опции под название «разговор с мужем», сообщила Teleprogramma.pro.