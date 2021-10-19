Басков рассказал, почему решился исполнять шансон

Эстрадный исполнитель Николай Басков рассказал, почему решил попробовать себя в жанре шансон. Об этом сообщил mk.ru.

Артист отметил, что для подобного релиза был необходим подходящий момент.

«Я долго не касался этого жанра, все думал, как бы к нему правильно зайти. И в итоге считаю, что зашел правильно, потому что сделал это с королевой шансона Любой Успенской», — рассказал исполнитель.

Первая песня в жанре шансон, исполненная Николаем Басковым, получила название «Большая любовь». Певец отметил, что считает подобный опыт «очень музыкантским», несмотря на наличие множества жанровых стереотипов. Сценическую премьеру «Большой любви» Успенская и Басков представили на празднике эстрадного исполнителя в концертном зале в Подмосковье, передала «Газета.ru».

Ранее певец рассказал о требованиях к своей будущей жене. По его словам, избранница должна быть красива, а также она должна уметь создавать домашнюю атмосферу.