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    19 октября 2021, 01:54

    Басков рассказал, почему решился исполнять шансон

    Певец Николай Басков рассказал, что ждал нужного момента, чтобы начать исполнять шансон

    Арина Бобкова

    Эстрадный исполнитель Николай Басков рассказал, почему решил попробовать себя в жанре шансон. Об этом сообщил mk.ru.

    Басков рассказал, почему решился исполнять шансон

    Артист отметил, что для подобного релиза был необходим подходящий момент.

    «Я долго не касался этого жанра, все думал, как бы к нему правильно зайти. И в итоге считаю, что зашел правильно, потому что сделал это с королевой шансона Любой Успенской», — рассказал исполнитель.

    Первая песня в жанре шансон, исполненная Николаем Басковым, получила название «Большая любовь». Певец отметил, что считает подобный опыт «очень музыкантским», несмотря на наличие множества жанровых стереотипов. Сценическую премьеру «Большой любви» Успенская и Басков представили на празднике эстрадного исполнителя в концертном зале в Подмосковье, передала «Газета.ru».

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