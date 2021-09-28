Исполнительница роли Жанны Аркадьевны из «Моей прекрасной няни» поделилась любимыми рецептами

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева получила широкую известность благодаря роли Жанны Аркадьевны из сериала «Моя прекрасная няня». Однако, в отличие от своей героини, актриса воспитывает детей и готовит отличные блюда. Она рассказала фанатам свои любимые рецепты, передали «Дни.ру».

Женщина рассказала, что готовить научилась как раз благодаря рождению сына. Она проводила много времени за плитой, чтобы угодить своему ребенку. По ее мнению, определяющим фактором является не сложность рецепта, а качество продуктов.

Одним из самых любимых блюд Прокофьевой является печеный карп. Женщина поделилась рецептом с поклонниками.

Необходимо сделать на спине рыбы прорези и положить в них дольки лимона. Таким образом мелкие косточки «распарятся» и не будут мешать во время еды.

Внутрь рыбы нужно положить любую крупу. Актриса использует гречку. Можно приправить рыбу прованскими травами, а затем завернуть ее в смазанную маслом фольгу и отправить на противне в духовку. Противень также стоит смазать маслом.