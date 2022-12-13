13 декабря 2022, 15:23
Исполнительница Подольская поздравила россиян с наступающим Новым годом
Певец Владимир Пресняков получил премию «Золотой граммофон». Вместе с ним на церемонию пришли его сын Артем и жена Наталья Подольская, сообщило ИА Nation News.
Преснякова наградили за песню «Все нормально», которую он исполнил вместе с сыном. Подольская считает, что их успех вполне заслуженный.
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«Володя получает „Золотой Граммофон“ вместе с сыном, который на 70% сделал успех песни. Тема снялся в главной роли в клипе. На каждом знаковом событии он выходил на сцену вместе с Володей и танцевал», — рассказала артистка.
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Для премии Подольская выбрала бежевый топ и юбку коричневого цвета. Пресняков и его сын надели желтые брюки и черные пиджаки. Певица уточнила, что образ они продумали заранее.
«У них очень яркий образ, они здорово и стильно выглядят, выбрали желтый цвет. Это настоящий family look», — подчеркнула она.
Также Подольская поздравила россиян с наступающим Новым годом. Она пожелала всем счастья, здоровья и гармонии. Артистка отметила, что последний пункт является самым важным, так как при наличии гармонии в жизни появится и все остальное, например, любовь и деньги.
Музыка
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