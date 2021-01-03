Исполнительница песни «Звенит январская вьюга» обвинила «Сбер» в профанации за рекламу с Милославским

Исполнительница песни «Звенит январская вьюга» Нина Бродская считает профанацией новогоднюю рекламу «Сбера», в которой использовали образ Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Она призвала компанию переделать ролик.

«Да, я видела. Мне не нравится. Я не согласна с этим. Ну уж они использовали так использовали. И Куравлева тоже использовали, не спросив, наверняка. Что с ними за это можно делать? Честно говоря, я даже не знаю. Я бы хотела, чтобы они переделали это. Мне кажется, вообще при живых исполнителях и актерах не следует делать какую-то такую профанацию», — рассказала она изданию «Подъем»

Глава «Сбера» Герман Греф ранее заявил, что при создании рекламы были учтены все авторские права Леонида Куравлева и «Мосфильма». Он отметил, что со всеми исполнителями ролей, чье изображение или голос используются в рекламном ролике, подписаны соглашения.

Голосом Нины Бродской в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» поет героиня Натальи Селезневой Зина.

Специалисты Сбербанка воссоздали телевизионный образ героя кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева, синтезировав его голос и внешность.