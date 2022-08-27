Голливудского актера, сыгравшего Железного человека в киновселенной Marvel Роберта Дауни-младшего раскритиковали в соцсетях за носки с надписью «Россия». Фанаты сфотографировали его в Сен-Тропе во время семейного отдыха, сообщил телеканал «Звезда».

Актера подвергли критике, в его наряде усмотрели завуалированную поддержку России. Снимки опубликовали в социальной сети Twitter. На Западе принято считать Россию агрессором, поэтому актера затравили комментаторы. Его начали массово «отменять» в социальных сетях.

Дауни-младшему напомнили о его коллегах из Голливуда, которые выбрали «правильную сторону». На Украину ездили Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Исполнитель роли Гендавльфа во «Властелине колец» Иэн Маккеллен заявил, что желает возглавить гей-парад имени Бандеры.

Однако есть голливудские актеры и режиссеры, которые не прогнулись под общественным мнением. Стивен Сигал назвал Россию своим домом и заявил, что не намерен отказываться от российского гражданства. До этого Сигал раскритиковал американский телеканал CNN за распространение лжи о взрыве в украинском СИЗО.