Исполнители Паршута и Тишман поженились в виртуальном ЗАГСе

Певица Юлия Паршута рассказала, что вышла замуж за музыкант Марка Тишмана. Он уточнила, что это произошло в виртуальном ЗАГСе и с мармеладными кольцами. Об этом сообщило РИА ФАН.

Паршута рассказала, что поклонники часто спрашивали, когда они, наконец, уже поженятся. Поэтому она сообщила, что они женаты уже целый месяц, правда, не по-настоящему, чтобы сэкономить время. Также певица добавила, что мармеладное кольцо она уже съела.