Исполнитель шансона Геннадий Жаров ушел из жизни

Известный шансонье Геннадий Жаров скончался. Музыканту было 72 года. Он был известен благодаря песням «Ушаночка», «Телогреечка» и «Аксинья». Об этом сообщило «Радио Шансон» в своем Instagram-аккаунте.

«Радио Шансон выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Викторовича, а также всем поклонникам творчества шансонье. Вечная память», — заявили в посте. Причины смерти музыканта пока не известны. Геннадий Викторович Жаров начал свою карьеру в 1970-х годах. В 1992 году он создал группу «Амнистия-2», передала «Газета.ru».