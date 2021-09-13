Исполнитель роли Полежайкина в «Папиных дочках» рассказал о самочувствии после падения с крыши

Актер театра и кино Михаил Казаков, который получил известность благодаря роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», год назал пережил падение с крыши. По словам актера, ему до сих пор не удалось полностью восстановить здоровье. Об этом сообщило издание Wday.ru.

Роковое падение произошло в Твери. Актер хотел сделать памятное фото на фоне города, однако взамен чуть не лишился жизни. Казаков упал с высоты пятого этажа. Он мог провести в инвалидном кресле два года, однако благодаря усердию лечащего врача, травматолога-ортопеда Дмитрия Фалева этот срок удалось сократить до пяти месяцев.

«Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом примерно два килограмма — и вот они собраны. Медикам это далось путем колоссальных усилий, сложность операции была запредельная», — рассказал Казаков.

Актер заявил также, что более двух недель после операции испытывал страшные боли. Его тело начало отторгать установленные болты и пластины. Однако, по словам знаменитости, такие испытания стоят возможности ходить, передали Nation News.